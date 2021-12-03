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Другое     03.12.2021 18:46

РПЛ выступила с заявлением в связи с акцией протеста российских болельщиков

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Теги:  болельщики  фанаты  спорт  футбол 

3 декабря. Mossovetinfo.ru – Российская футбольная премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением по акции болельщиков некоторых российский клубов, которые планируют в знак протеста покинуть стадионы на матчах 17-го тура чемпионата России. Болельщики выражают протест из-за массового задержания фанатов ЦСКА после матча с «Зенитом» 28 ноября в Москве.

«РПЛ продолжает изучать ситуацию. 7 декабря будет проведено расширенное заседание Комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС с участием всех заинтересованных сторон для выяснения всех деталей произошедшего во время и после матча», - говорится в заявлении.

Заключение комитета будет передано в КДК РФС для рассмотрения всех обстоятельств на заседании 9 декабря.

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц подчеркнул, что «болельщики – основа футбола», и Лига очень сожалеет, что на ближайших матчах команды могут остаться без поддержки части своих фанатов.

«Со своей стороны Лига предпринимает все возможные усилия для скорейшего разрешения ситуации», — отметил президент РПЛ.

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Теги: 
болельщики  фанаты  спорт  футбол 

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