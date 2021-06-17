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Другое     17.06.2021 18:19

Рынок автомобилей с пробегом в России в мае вырос в полтора раза

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Теги:  автомобили  авторынок  продажи  статистика 

17 июня. Mossovetinfo.ru — Российский рынок автомобилей с пробегом в мае вырос в 1,5 раза, сообщает агентство «Автостат».

В мае текущего года на российском авторынке было продано 465,4 тысячи автомобилей с пробегом. По сравнению с маем 2020 года рост составил 53%.

За пять месяцев 2021 года (с января по май) на российском вторичном авторынке было продано в общей сложности 2,26 миллиона автомобилей, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Теги: 
автомобили  авторынок  продажи  статистика 

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