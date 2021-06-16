Сборная России одержала первую победу на Евро-2020

16 июня. Mossovetinfo.ru — Сборная России в Санкт-Петербурге обыграла сборную Финляндии в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу со счетом 1:0.



Единственный мяч в матче забил на 45-й минуте Алексей Миранчук.



После двух туров сборная России набрала три очка и продолжает борьбу за выход из группы. Третий матч россияне сыграют 21 июня в Копенгагене против сборной Дании.