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Другое     12.11.2021 16:38

Сборная России по футболу близка к выходу на ЧМ-2022

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Теги:  Спорт  футбол  сборная России по футболу 

12 ноября. Mossovetinfo.ru — Сборная России по футболу в шаге от прямого выхода в финальную часть чемпионата мира 2022 года. В четверг в предпоследнем туре европейского отбора команда Валерия Карпина разгромила в Санкт-Петербурге сборную Кипра - 6:0. А хорваты на выезде добились крупной победы над Мальтой - 7:1.

Перед последним туром сборная России лидирует в группе H с 22 очками, хорватская команда (20) идет второй. Обе сборные гарантировали себе как минимум место в стыковых матчах.

Чтобы завоевать прямую путевку на ЧМ-2022, команде Карпина 14 ноября в Сплите будет достаточно сыграть с Хорватией вничью. Поражение отбросит россиян на второе место в группе. Напрямую в финальный турнир выходит только победитель группы.

Чемпионат мира пройдет в ноябре-декабре 2022 года в Катаре.

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Теги: 
Спорт  футбол  сборная России по футболу 

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