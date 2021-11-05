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12.11.2021, 16:38
Сборная России по футболу близка к выходу на ЧМ-2022
12 ноября. Mossovetinfo.ru — Сборная России по футболу в шаге от прямого выхода в финальную часть чемпионата мира 2022 г...
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11.11.2021, 10:53
ФСБ раскрыло тайны японской "Барбороссы" из "Особой папки ГУКР "Смерш" НКО СССР"
11 ноября, Mossovetinfo.ru - Центр общественных связей ФСБ России на официальном сайте Службы в рубрике «Архивные мат...
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05.11.2021, 17:31
Верховный суд Нидерландов встал на сторону России по делу ЮКОСа о "долге" $50 млрд
5.11.2021г. - Mossovetinfo.ru - Генпрокуратура России приветствовует решение Суда Нидерландов от 5 ноября 2021 года об отмен...