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Другое     21.06.2021 23:53

Сборная России по футболу не вышла из группы на чемпионате Европы

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Теги:  футбол  спорт 

21 июня. Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу проиграла команде Дании и заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы.

Встреча, которая состоялась в понедельник в Копенгагене, завершилась со счетом 4:1 в пользу сборной Дании.

Первое место в группе B, набрав 9 очков, набрала сборная Бельгии. Сборные Дании, Финляндии и России набрали по три очка, но по дополнительным показателям россияне стали последними в группе.

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Карта места

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Теги: 
футбол  спорт 

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