Сборная России по футболу обыграла словенцев в квалификации ЧМ-2022

12 октября. Mossovetinfo.ru — Сборная России по футболу в гостях одержала победу со счетом 2:1 над сборной Словении в матче восьмого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.



Матч состоялся в Мариборе. У россиян голы забили Игорь Дивеев и Георгий Джикия. Словенцы ответили голом Йосипа Иличича.



В результате победы российская команда набрала 19 очков и возглавила отборочную группу H. На втором месте сборная Хорватии, которая набрала 17 очков. Сборная России гарантировала себе как минимум второе место в группе и участие в стыковых матчах квалификации.



Сборной России предстоит провести еще два матча группового этапа. 11 ноября россияне примут сборную Кипра, 14 ноября сборная России в гостях сыграет со сборной Хорватии.