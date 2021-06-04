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Другое     04.06.2021 09:30

Сборная России по хоккею проиграла Канаде в четвертьфинале чемпионата мира

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Теги:  хоккей  сборная России по хоккею  спорт 

4 июня. Mossovetinfo.ru – Сборная России по хоккею проиграла команде Канады в четвертьфинале чемпионата мира. Матч в Риге завершился победой канадцев в овертайме со счетом 2:1.

Сборная России заняла первое место в своей группе, а канадцы стали четвертыми, но смогли обыграть россиян и выйти в полуфинал.


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Теги: 
хоккей  сборная России по хоккею  спорт 

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