Сборная России по хоккею проиграла Канаде в четвертьфинале чемпионата мира

4 июня. Mossovetinfo.ru – Сборная России по хоккею проиграла команде Канады в четвертьфинале чемпионата мира. Матч в Риге завершился победой канадцев в овертайме со счетом 2:1.



Сборная России заняла первое место в своей группе, а канадцы стали четвертыми, но смогли обыграть россиян и выйти в полуфинал.