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Другое     08.09.2021 01:12

Сборная России победила сборную Мальты в отборочном матче ЧМ-2022

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Теги:  футбол  сборная России по футболу  ЧМ-2022 

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу победила сборную Мальты в отборочном матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года.

Матч, проходивший в Москве, на стадионе «Спартак-Арена», завершился со счетом 2:0. Голы у россиян забили Федор Смолов и Зелимхан Бакаев (с пенальти).

После 6 матчей Россия набрала 13 очков и делит 1-2 место в группе вместе со сборной Хорватии.

Следующий матч в рамках группового этапа ЧМ-2022 сборная России проведет 8 октября в Казани против сборной Словакии.

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Теги: 
футбол  сборная России по футболу  ЧМ-2022 

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