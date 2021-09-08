Сборная России победила сборную Мальты в отборочном матче ЧМ-2022

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу победила сборную Мальты в отборочном матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года.



Матч, проходивший в Москве, на стадионе «Спартак-Арена», завершился со счетом 2:0. Голы у россиян забили Федор Смолов и Зелимхан Бакаев (с пенальти).



После 6 матчей Россия набрала 13 очков и делит 1-2 место в группе вместе со сборной Хорватии.



Следующий матч в рамках группового этапа ЧМ-2022 сборная России проведет 8 октября в Казани против сборной Словакии.