Сборная России стартовала с поражения на чемпионате Европы

13 июня. Mossovetinfo.ru — Сборная России по футболу стартовала с поражения на чемпионате Европы. В субботу в Санкт-Петербурге команда Станислава Червесова разгромно проиграла сборной Бельгии — 0:3.



В следующем матче сборная России примет команду Финляндии, сенсационно обыгравшую датчан. Матч также пройдет в Санкт-Петербурге. Встреча третьего тура группового этапа Дания — Россия состоится в Копенгагене 21 июня.