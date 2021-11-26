Сборная России сыграет с Польшей в полуфинальном стыковом матче за выход на ЧМ-2022

26 ноября. Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу сыграет с командой Польши в полуфинальном стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Встреча пройдет 24 или 25 марта в России.



В случае выхода в финал сборная России сыграет на своем поле с победителем матча Швеция – Чехия. Финал состоится 28 или 29 марта.



Результаты жеребьевки:



Путь A



Полуфинал 1: Шотландия — Украина.

Полуфинал 2: Уэльс —Австрия.



Путь B



Полуфинал 1: Россия —