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Другое     26.11.2021 19:34

Сборная России сыграет с Польшей в полуфинальном стыковом матче за выход на ЧМ-2022

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Теги:  сборная России по футболу  футбол  спорт  сборная России  ЧМ-2022 

26 ноября. Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу сыграет с командой Польши в полуфинальном стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Встреча пройдет 24 или 25 марта в России.

В случае выхода в финал сборная России сыграет на своем поле с победителем матча Швеция – Чехия. Финал состоится 28 или 29 марта.

Результаты жеребьевки:

Путь A

Полуфинал 1: Шотландия — Украина.
Полуфинал 2: Уэльс —Австрия.

Путь B

Полуфинал 1: Россия —

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Карта места

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Теги: 
сборная России по футболу  футбол  спорт  сборная России  ЧМ-2022 

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