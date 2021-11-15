Сборная России сыграет в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022

15 ноября. Mossovetinfo.ru - Сборная России по футболу уступила в гостях команде Хорватии, заняла второе место в отборочной группе и не смогла напрямую пробиться на чемпионат мира. Встреча в Сплите завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч в свои ворота на 81-й минуте отправил Федор Кудряшов.



Теперь команда Валерия Карпина сыграет в стыковых матчах за попадание на чемпионат мира. Сборная России будет «сеяной» при жеребьевке полуфиналов стыковых матчей и поэтому сыграет на своем поле. Жеребьевка состоится 26 ноября. Полуфиналы пройдут 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.



Для того, чтобы пробиться на чемпионат мира, нужно сперва победить в полуфинале, после чего выиграть финальный матч.