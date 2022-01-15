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Другое     15.01.2022 11:11

Семилетняя россиянка Анастасия Радзинская заработала в YouTube $28 млн в 2021 году

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Теги:  Like Nastya  Анастасия Радзинская  YouTube 

15 января, Mossovetinfo.ru - 7-летняя девочка из России Анастасия Радзинская , которая сейчас живет с родителями за рубежом, в 2021 году заработала в YouTube $28 млн. и, заняв шестое место, вошла в десятку самых высокооплачиваемых блогеров в мире, сообщает Forbes.

Анастасия Радзинская родилась в Краснодаре в 2014 году, и, по данным Википедии, при рождении врачи предположили возможность того, что она никогда не сможет говорить поскольку ей диагностировали детский церебральный паралич.
В 2018 году семья Радзинской переехала в США и занимается созданием контента в группе из нескольких видеоблогов на сайте YouTube, — «Лайк Настя» (англ. Like Nastya), предназначенных для детской аудитории. Основной канал ведет ее хронику жизни и рассказывает в настоящее время о посещении Анастасией Радзинской детских парков развлечений в разных странах.
На канале Like Nastya уже около 80 миллионов подписчиков.

"Лучшие хиты 2021 года: видео об украшении кексов на Хэллоуин и о том, как провести время со своими лучшими друзьями, Эвелин и Адрианом", - пишет Forbes.

В общей сложности ютуберы в совокупности заработали около 300 миллионов долларов в 2021 году, что на 40% больше, чем годом ранее. На первом месте оказался блогер MrBeast, который за год заработал 54 миллионов долларов.

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Карта места

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Теги: 
Like Nastya  Анастасия Радзинская  YouTube 

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