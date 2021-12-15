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Другое     15.12.2021 17:16

«Спартак» объявил об уходе Руя Витории с поста главного тренера клуба

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Теги:  Спартак  ФК Спартак  футбол  спорт 

15 декабря, - Mossovetinfo.ru - Руй Витория покидает пост главного тренера «Спартака». Об этом сообщает на сайте красно-белых. Стороны договорились расстаться по взаимному соглашению. Клуб также покидают ассистенты Витории.

Португалец вывел команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе, но неудачно выступал в чемпионате России. Команда после 18 туров занимает девятое место в турнирной таблице.

Новым главным тренером «Спартака» станет итальянец Паоло Ваноли. Официально об этом должны объявить в пятницу, 17 декабря.

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Теги: 
Спартак  ФК Спартак  футбол  спорт 

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