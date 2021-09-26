«Спартак» победил «Уфу» со счетом 2:0

26 сентября. Mossovetinfo.ru - В воскресенье на своем поле в матче 9-го тура чемпионата России московский «Спартак» победил «Уфу» со счетом 2:0. «Спартак» прервал безвыигрышную серию из четырех матчей с «Уфой». Ранее обыграл уфимцев 12 мая 2019 года.



«Спартак» открыл счет на 3-й минуте (нападающий Эсекиэль Понсе) и в середине тайма, на 29-й минуте, полузащитник Квинси Промес реализовал выход один на один с Александром Беленовым.



В турнирной таблице РПЛ «Спартак» поднялся на восьмое место с 13 очками. У «Уфы» 13-е место, - 8 очков.



30 сентября во втором туре группового этапа Лиги Европы на выезде «Спартак» играет против итальянского «Наполи». Встреча «Наполи» — «Спартак» начнется в 19:45 по московскому времени.