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Другое     20.12.2021 21:46

«Спартак» подпишет контракт с нападающим сборной Ямайки

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Теги:  ФК Спартак  Спартак  футбол 

20 декабря. Mossovetinfo.ru - «Спартак» договорился с бельгийским клубом «Шарлеруа» о переходе 24-летнего форварда Шамара Николсона, пишет телеграм-канал «Ложа прессы».

Кроме того, «Спартак» скоро объявит о подписании контракта с защитником австрийского «Тироля» молодежной сборной России Леоном Классеном.

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Теги: 
ФК Спартак  Спартак  футбол 

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