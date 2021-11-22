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24.11.2021, 20:48
«Спартак» снова обыграл «Наполи» и продолжает борьбу за выход из группы в Лиге Европы
24 ноября. Mossovetinfo.ru - «Наполи» проиграл в нынешнем сезоне только «Интеру» и «Спартаку», причем московскому клу...
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24.11.2021, 13:42
«Зенит» сыграл вничью с «Мальме» и гарантировал себе место весной в Лиге Европы
24 ноября. Mossovetinfo.ru - «Зенит» вырвал ничью в гостевом матче против «Мальме» и гарантировал себе третье место в ...
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22.11.2021, 13:23
Футбольным клубам представили проект стратегии развития РПЛ
22 ноября. Mossovetinfo.ru - В понедельник состоялись выборы президента РПЛ, им стал Ашот Хачатурянц. Он исполнял об...