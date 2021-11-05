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Другое     05.11.2021 10:23

«Спартак» сыграл вничью с «Лестером» в матче Лиги Европы

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Теги:  Лиги Европы  футбол  Спартак  Лестер  Наполи 

05.11.2021г. Mossovetinfo.ru - «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Лестером» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы (1:1). «Спартак» занимает последнее, 4-е место в группе С Лиги Европы с 4 очками в 4 матчах.

Голы: «Спартак» - 51-я минута - полузащитник Виктор Мозеса; «Лестер» - 58-я минута - Даниэль Амарти.
На 75-й минуте матча голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил удар Джейми Варди с пенальти.

В следующем туре 24 ноября «Спартак» примет «Наполи» в Москве.

Сыграв вничью с «Лестером» «Спартак» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей.

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Теги: 
Лиги Европы  футбол  Спартак  Лестер  Наполи 

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