«Спартак» сыграл вничью с «Лестером» в матче Лиги Европы

05.11.2021г. Mossovetinfo.ru - «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Лестером» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы (1:1). «Спартак» занимает последнее, 4-е место в группе С Лиги Европы с 4 очками в 4 матчах.



Голы: «Спартак» - 51-я минута - полузащитник Виктор Мозеса; «Лестер» - 58-я минута - Даниэль Амарти.

На 75-й минуте матча голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил удар Джейми Варди с пенальти.



В следующем туре 24 ноября «Спартак» примет «Наполи» в Москве.



Сыграв вничью с «Лестером» «Спартак» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей.