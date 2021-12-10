«Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы

10 декабря. Mossovetinfo.ru – Московский «Спартак» обыграл в гостях «Легию» со счетом 1:0, занял первое место в группе и вышел в 1/8 финала Лиги Европы, Александр Селихов на 98-й минуте отбил пенальти.



Единственный мяч на 17-й минуте забил Зелимхан Бакаев, который отличился после ошибки обороны «Легии». В концовке встречи хозяева поля могли дважды сравнять счет, но сперва спас Александр Селихов, а потом — перекладина.



Уже в компенсированное время арбитр после подсказки VAR назначил пенальти в ворота «Спартак». Селихов спас красно-белых, принес команде победу, первое место в группе и путевку в 1/8 финала Лиги Европы.



Другой российский клуб – «Локомотив» -- уступил в гостях «Марселю» и занял последнее место в своей группе.