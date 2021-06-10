Спортивного обозревателя Нобеля Арустамяна аккредитовали на Евро-2020

10 июня. Mossovetinfo.ru — Спортивного обозревателя Нобеля Арустамяна аккредитовали на чемпионат Европы по футболу, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Ранее аккредитацию Арустамяна заблокировал Азербайджан, обвинив журналиста в том, что он нарушил законы страны. В итоге, по словам Захаровой, вопрос решался на уровне УЕФА и МИД РФ.



Сам Арустамян ранее сообщил, что несколько раз ездил в Нагорный Карабах, где в том числе проводил детский футбольный турнир.