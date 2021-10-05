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Другое     05.10.2021 13:18

Средняя цена нового автомобиля в России в августе превысила 2 миллиона рублей

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Теги:  автомобили  цены 

5 октября. Mossovetinfo.ru – Средневзвешенная цена нового автомобиля в России по итогам августа составила 2 миллиона 140 тысяч рублей, сообщает агентство «Автостат».

Средневзвешенная цена рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций

Отмечается, что в июне средневзвешенная цена нового автомобиля составила 1,8 миллиона рублей, в июле - 1,9 миллиона рублей. Цены на новые автомобили растут в связи с высоким спросом и нехваткой автомобилей у дилеров из-за глобального дефицита микрочипов в мире.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рекомендовал российским автомобилистам отложить покупку нового автомобиля на год-полтора.

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Теги: 
автомобили  цены 

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