Стадионы в Москве с 3 марта могут заполняться на 100 процентов

3 марта. Mossovetinfo.ru – Стадионы в Москве с 3 марта могут заполняться на 100 процентов. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Это также касается театров, музеев и концертных залов. Кроме того, отменены QR-коды.



«Эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму. Количество новых случаев заболевания омикроном и госпитализаций продолжает снижаться. Это позволяет нам отменить значительную часть действующих ограничений», - отметил Сергей Собянин.



Домашний режим для москвичей старше 60 лет становится рекомендательным. В полном объеме в ближайшие дни будет возобновлена работа кружков и секций программы «Московское долголетие».