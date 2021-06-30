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Другое     30.06.2021 08:18

Стали известны пары 1/4 финала чемпионата Европы

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Теги:  футбол  спорт 

30 июня. Mossovetinfo.ru – На чемпионате Европы по футболу определились все пары 1/4 финала турнира.

2 июля в Санкт-Петербурге сыграют сборные Швейцарии и Испании. В этот же день в Мюнхене встретятся команды Бельгии и Италии.

Сборные Чехии и Дании сыграют 3 июля в Баку. В последнем четвертьфинале Евро-2020 в Риме 3 июля встретятся команды Украины и Англии.

Полуфиналы состоятся 6 и 7 июля, финал пройдет 11 июля. Решающие матчи примет лондонский стадион «Уэмбли».

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Карта места

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Теги: 
футбол  спорт 

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