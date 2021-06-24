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Другое     24.06.2021 09:03

Стали известны пары 1/8 финала чемпионата Европы по футболу

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Теги:  футбол  чемпионат Европы по футболу  Евро-2020 

24 июня. Mossovetinfo.ru - После окончания группового этапа чемпионата Европы по футболу, стали известны все пары команд, которые сыграют в 1/8 турнира.

Матчи 1/8 финала чемпионата Европы пройдут с 26 по 29 июня в Амстердаме, Лондоне, Будапеште, Бухаресте, Севилье, Копенгагене и Глазго. Сборная России, которая заняла последнее место в своей группе, не попала в 1/8 финала чемпионата Европы.

В матчах 1/8 финала сыграют:

Уэльс — Дания (Амстердам),
Италия — Австрия (Лондон),
Бельгия — Португалия (Севилья),
Нидерланды — Чехия (Будапешт),
Франция — Швейцария (Бухарест),
Хорватия — Испания (Копенгаген),
Швеция — Украина (Глазго),
Англия — Германия (Лондон).

Чемпионат Европы по футболу стартовал 11 июня и продлится до 11 июля. Турнир проходит в 11 городах Европы. В России матчи Евро-2020 принимает Санкт-Петербург. В нем уже прошли шесть матчей группового этапа. 2 июля Санкт-Петербург примет матч ¼ финала турнира.

Сетку плей-офф чемпионата Европы по футболу можно увидеть ниже.


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Карта места

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Теги: 
футбол  чемпионат Европы по футболу  Евро-2020 

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