Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России в 2021 году

30 сентября. Mossovetinfo.ru – «Страховой дом ВСК» назвал самые угоняемые марки автомобилей в России в период с января по сентябрь 2021 года.



Чаще всего в России за 9 месяцев угоняли автомобили Hyundai - их угнали на 35% больше, чем за первые 9 месяцев 2020 года. В тройку самых угоняемых вошли также автомобили Kia и Toyota. При этом, по сравнению с прошлым годом количество угонов автомобилей этих марок сократилось на 43 и 44% соответственно.



Среди наиболее угоняемых марок автомобилей также Lexus, ВАЗ/Lada, Mitsubishi, Газ и МАЗ.



При этом, Mercedes-Benz, Mazda и Ford, которые в прошлом году входили в десятку самых угоняемых, в 2021 году не вошли в топ-10 по количеству автоугонов.



В целом по стране за первые 9 месяцев 2021 года количество автоугонов сократилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.