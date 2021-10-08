 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Другое     08.10.2021 17:23

Цены на подержанные автомобили в России с начала года выросли на 22%

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  автомобили  авторынок  рост цен 

8 октября. Mossovetinfo.ru – С начала года цены на автомобили с пробегом выросли в среднем на 22%, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Сообщается, что в сентябре средняя цена подержанного легкового автомобиля в России выросла до 838 тысяч рублей. В январе это показатель составлял 688 тысяч рублей. Таким образом, с начала года средняя цена автомобиля с пробегом выросла на 150 тысяч рублей.

Отмечается, что только в сентябре подержанные автомобили подорожали в среднем на 38 тысяч рублей или на 5%.

Рост цен отмечается во всех возрастных категориях подержанных автомобилей. В среднем с начала года 3-летние автомобили подорожали на 11%, а 5-летний - на 15%.

Ранее сообщалось, что средневзвешенная цена нового автомобиля в России по итогам августа превысила 2 миллиона рублей.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
автомобили  авторынок  рост цен 

Возврат к списку

Лента новостей

17:23 Другое Цены на подержанные автомобили в России с начала года выросли на 22%

16:22 В России Банк России намерен бороться с нелегальными переводами с карты на карту - СМИ

15:33 Происшествия Мужчина, вступившийся за девушку и избитый в московском метро, получит 2 млн рублей

14:16 Мнения Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России крайне напряженной

12:51 Город (Москва и область) Московский планетарий открывается после модернизации

Актуальные материалы

17:36 Власть Выборы в Госдуму прошли открыто и строгом соответствии с законом — Путин

14:13 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам

22:30 В России Результаты выборов в Госдуму. Какие партии прошли в парламент

17:25 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии

14:19 Город (Москва и область) Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве

12:53 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам. Победители

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru