 
Актуальные темы: коронавирус вакцина
Другое     16.06.2021 09:55

ЦСКА уволил Олича с поста главного тренера

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  футбол  ЦСКА  Ивица Олич  увольнение 

16 июня. Mossovetinfo.ru — Профессиональный футбольный клуб ЦСКА принял решение уволить хорвата Ивицу Олича с поста главного тренера команды, сообщается на официальном сайте клуба.

Сообщается, что ПФК ЦСКА и Олич приняли решение прекратить сотрудничество. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Алексей Березуцкий, работавший помощником Олича.

Олич, который выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год, был назначен главным тренером ЦСКА 23 марта. Под его руководством команда опустилась в таблице с 5-го на 6-е место и впервые за 20 лет не попала в еврокубки.

Сегодня ЦСКА вылетает в австрийский Бац-Тацмандорф на предсезонный сбор.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
футбол  ЦСКА  Ивица Олич  увольнение 

Возврат к списку

Лента новостей

09:55 Другое ЦСКА уволил Олича с поста главного тренера

09:33 Общество Решение о нерабочих днях поддержала треть москвичей - опрос

09:16 Мнения Ученые спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в России летом 2021 года

19:20 Город (Москва и область) Власти Москвы рассказали, можно ли пользоваться детскими площадками во дворах

17:38 Общество Жаркая погода без осадков ожидается в Москве до середины следующей недели

Актуальные материалы

08:24 Город (Москва и область) Как будут работать центры госуслуг «Мои документы» с 15 по 19 июня

08:11 Город (Москва и область) Как будут работать поликлиники в Москве с 15 по 19 июня

11:32 Город (Москва и область) Сделавшие прививку от коронавируса в Москве получат шанс выиграть автомобиль

11:06 Общество Оперштаб Москвы сообщил о новых случаях коронавируса

19:37 Город (Москва и область) В Москве продолжают разворачивать дополнительные койки для борьбы с COVID-19

17:06 Город (Москва и область) Новые ограничения в Москве не отразятся на работе фанзоны в «Лужниках»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru