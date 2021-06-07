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Другое     07.06.2021 13:14

На форме сборной Украины по футболу появился Крым

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Теги:  футбол  чемпионат Европы по футболу  Евро-2020  сборная Украины  форма 

7 июня. Mossovetinfo.ru — Игровая футболка сборной Украины по футболу была утверждена в соответствии с действующими правилами экипировки, сообщает пресс-служба Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что на предстоящем чемпионате Европы сборная Украины выступит в форме, на которой нанесены контуры страны с российским Крымом. Также на форме присутствуют националистические лозунги.

Ряд российских политиков и депутатов выразил возмущение формой украинской сборной и обвинил украинские власти в попытке таким образом политизировать спорт.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о каких-либо запросах российской стороны в УЕФА по данном вопросу, а также отметил, что вопросы игровой формы команд находятся полностью в ведении организаторов чемпионата Европы.

При этом Песков подчеркнул, что «в целом и ФИФА, и УЕФА очень внимательно относятся к тому, чтобы никакой не было политизации спортивных состязаний».

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Теги: 
футбол  чемпионат Европы по футболу  Евро-2020  сборная Украины  форма 

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