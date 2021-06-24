УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках

24 июня. Mossovetinfo.ru - Исполком УЕФА отменил правило выездного гола во всех клубных турнирах, сообщается на официальном сайте Европейского союза футбольных ассоциаций.



Правило выездного гола применялось для определения победителя в двухматчевых противостояниях при равенстве забитых голов. Победителем считалась команда, которая забила больше голов на выезде.



Теперь голы, забитые на чужом поле, не будут иметь значения для определения победителя.



Если по окончании второго матча в двухраундовом противостоянии у команд будет одинаковое количество забитых голов, будет назначаться дополнительное время из двух таймов по 15 минут. Если счет будет равным и после дополнительного времени, будет пробиваться серия 11-метровых.



Правило выездного гола также будет отменено и для определения положения команд в группах, когда две или более команд наберут одинаковое количество очков.



Правило выездного гола отменяется начиная с квалификации клубных турниров сезона 2021/2022.