В августе в России на 20% сократилось производство автомобилей

27 сентября. Mossovetinfo.ru – Производство автомобилей в России в августе сократилось на 19,8% по сравнению с показателями июля, сообщает Finmarket со ссылкой на данные Росстата.



В качестве причин сокращения производства специалисты называют корпоративные отпуска, в которые сотрудники автопредприятий начали массово уходить во второй половине 2021 года. Также автопром столкнулся с недостатком электронных чипов, с которым сталкиваются производители автомобилей по всему миру.



В тоже время отмечается, что за первые восемь месяцев 2021 года в России было произведено 916 тысяч легковых автомобилей, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Однако, по сравнению с периодом января-августа 2019 года производство сократилось на 9,8%.