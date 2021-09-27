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Другое     27.09.2021 17:15

В августе в России на 20% сократилось производство автомобилей

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Теги:  автомобили  производство  статистика 

27 сентября. Mossovetinfo.ru – Производство автомобилей в России в августе сократилось на 19,8% по сравнению с показателями июля, сообщает Finmarket со ссылкой на данные Росстата.

В качестве причин сокращения производства специалисты называют корпоративные отпуска, в которые сотрудники автопредприятий начали массово уходить во второй половине 2021 года. Также автопром столкнулся с недостатком электронных чипов, с которым сталкиваются производители автомобилей по всему миру.

В тоже время отмечается, что за первые восемь месяцев 2021 года в России было произведено 916 тысяч легковых автомобилей, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Однако, по сравнению с периодом января-августа 2019 года производство сократилось на 9,8%.

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Теги: 
автомобили  производство  статистика 

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