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Другое     13.04.2022 13:50

В Мариуполе сдались в плен 1026 украинских морпехов – Минобороны

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Теги:  Минобороны  Мариуполь  пленные  плен  спецоперация 

13 апреля, Mossovetinfo.ru - В городе Мариуполь, в районе металлургического комбината имени Ильича, добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты, сообщено на брифинге 13 апреля Минобороны России.

Также на брифинге сообщено, что среди сдавшихся военнослужащих - 162 офицера, а также 47 военнослужащих женского пола. Также 151 раненому на месте была оказана первичная медпомощь, после чего все они были доставлены для лечения в горбольницу Мариуполя.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на Украине, сообщает Минобороны.

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Теги: 
Минобороны  Мариуполь  пленные  плен  спецоперация 

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