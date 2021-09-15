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Другое     15.09.2021 06:51

В Москве за год средняя площадь квартир в новостройках снизилась на 13,9%

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Теги:  Москва  жилье  рынок  тенденции 

15 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве за год средняя площадь квартир в новостройках уменьшилась на 13,9%. Произошло это на фоне спроса на жилье, который вырос из-за льготной ипотеки и который преимущественно был ориентирован на небольшие квартиры. Об этом сообщают «Известия».

Сейчас на рынке новостроек массового сегмента Москвы в структуре предложения 50% приходится на студии и однокомнатные квартиры. Год назад этот показатель был равен 42%.

В то же время люди теряют веру в рост цен на недвижимость. По данным регулярного экспресс-замера потребительских настроений на IRN.RU, перед началом осеннего сезона лишь четверть опрошенных заявила о возможном подорожании жилья в ближайшие три месяца.

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Теги: 
Москва  жилье  рынок  тенденции 

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