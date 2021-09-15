В Москве за год средняя площадь квартир в новостройках снизилась на 13,9%

15 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве за год средняя площадь квартир в новостройках уменьшилась на 13,9%. Произошло это на фоне спроса на жилье, который вырос из-за льготной ипотеки и который преимущественно был ориентирован на небольшие квартиры. Об этом сообщают «Известия».



Сейчас на рынке новостроек массового сегмента Москвы в структуре предложения 50% приходится на студии и однокомнатные квартиры. Год назад этот показатель был равен 42%.



В то же время люди теряют веру в рост цен на недвижимость. По данным регулярного экспресс-замера потребительских настроений на IRN.RU, перед началом осеннего сезона лишь четверть опрошенных заявила о возможном подорожании жилья в ближайшие три месяца.