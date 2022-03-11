Другие материалы
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Другое
28.03.2022, 22:43
В районе Мариуполя сбит вертолет, направленный для эвакуации командиров «Азова» - Миноброны РФ
28 марта, Mossovetinfo.ru – В районе Мариуполя сбит вертолет, направленный для эвакуации командиров «Азова», сообщил...
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Другое
16.03.2022, 10:22
Россию просят покинуть Совет Европы
16 марта. Mossovetinfo.ru - Во вторник представители Парламентской ассамблеи Совета Европы единогласно высказались з...
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Другое
11.03.2022, 08:58
Air Astana и Pegasus приостанавливают полёты в Россию и из нее
11 марта, Mossovetinfo.ru - Турецкая авиакомпания Pegasus и казахстанская авиакомпания Air Astana приостанавливают рейсы в Ро...