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Другое     07.09.2021 09:02

В России вырос спрос на подержанные автомобили до 5 лет

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Теги:  автомобили  авторынк  спрос  подержанные автомобили 

7 сентября. Mossovetinfo.ru – В России в течение года значительно вырос интерес покупателей к подержанным автомобилям до 3 лет и в возрасте 4-5 лет, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-релиз «Авито Авто».

В августе текущего года спрос на трехлетние автомобили оказался на 19 процентов выше, чем в августе 2020 года. Спрос на машины 4-5 лет вырос на 14 процентов. Средняя цена автомобилей в возрасте до 3 лет в период с января по август составила 1 129 495 рублей, что на 41% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Средняя цена 4-5-летних автомобилей за этот же период составила 850 011 рублей, что на 35% выше, чем годом ранее. Среди моделей в возрасте до 3 лет наиболее востребованы Lada Granta, Lada Vesta, Hyundai Solaris, Kia Rio и Toyota Camry. Среди машин производства 4-5-летней давности самыми популярными стали Lada Granta, Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Vesta и Volkswagen Polo.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рекомендовал российским автомобилистам отложить покупку нового автомобиля на год-полтора.

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Теги: 
автомобили  авторынк  спрос  подержанные автомобили 

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