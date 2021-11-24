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26.11.2021, 14:45
В «Сириусе» пройдет конференция по развитию киберспорта в России
26 ноября, Mossovetinfo.ru - С 22 по 25 декабря на федеральной территории «Сириус» пройдет конференция «Киберспорт 2030: п...
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Другое
26.11.2021, 09:08
"Локомотив" проиграл "Лацио" и потерял шансы выйти в плей-офф Лиги Европы
26 ноября, Mossovetinfo.ru - Московский футбольный клуб "Локомотив" на своем поле уступил итальянскому "Лацио" (0:3) в пят...
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Другое
24.11.2021, 20:48
«Спартак» снова обыграл «Наполи» и продолжает борьбу за выход из группы в Лиге Европы
24 ноября. Mossovetinfo.ru - «Наполи» проиграл в нынешнем сезоне только «Интеру» и «Спартаку», причем московскому клу...