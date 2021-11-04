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Другое     04.11.2021 10:19

В США до 8 ноября должна начаться вакцинация детей от коронавируса

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Теги:  COVID-19  США  дети  вакцина  вакцинация  Pfizer-BioNTech  коронавирус 

4.11.2021г. – Mossovetinfo.ru – В США до 8 ноября должна начаться вакцинация детей от коронавируса COVID-19 подтвердил президент Джо Байден. Ранее в США была завершена вакцинация подростков.

Центр по контролю заболеваний США (CDC) одобрил применение соответствующего препарата для детей. В настоящее время CDC распространяет рекомендации по вакцинации примерно на 28 миллионов детей в Соединенных Штатах в этой возрастной группе и позволяет поставщикам услуг начать вакцинацию как можно скорее.

Президент США Джо Байден назвал одобрение вакцины для детей «поворотным пунктом» в борьбе с коронавирусом. По его словам, программа вакцинации будет разворачиваться в ближайшие дни, полностью она заработает до 8 ноября.

Рекомендовано прививать детей 5-11 лет детской вакциной Pfizer-BioNTech. Специальные пункты будут открыты, в том числе, в учебных заведениях.


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Теги: 
COVID-19  США  дети  вакцина  вакцинация  Pfizer-BioNTech  коронавирус 

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