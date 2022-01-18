В США призвали отложить развертывание сетей 5G близи аэропортов

18 января. Mossovetinfo.ru – Отложить развертывание телекоммуникационных сетей 5G поблизости от аэропортов призвали члены комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей Конгресса США в понедельник. Об этом сообщается на сайте комитета.



В Комитете по транспорту поддержали опасения ведущих авиакомпаний, направивших в понедельник в Минтранспорта США письмо в котором отмечается, что после установки инфраструктуры для 5G не подтверждена безопасность работы значительной части аэропортов и рейсов. Авиакомпании призвали власти принять немедленные меры, чтобы не допустить масштабного сбоя в воздушном сообщении.