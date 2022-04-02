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Другое     02.04.2022 20:31

В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 28 военных объектов Украины - Минобороны

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Теги:  Минобороны  2 апреля  сводка 

2 апреля. Mossovetinfo.ru - В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 28 военных объектов Украины, в том числе выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области и уничтожены обнаруженные на его замаскированных стоянках несколько украинских боевых вертолетов и самолет, сообщает Минобороны на вечернем брифинге 2 апреле (19 часов).

Также среди уничтоженных военных объектов, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 района сосредоточения боевой техники ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов и 88 вертолетов, 381 беспилотный летательный аппарат, 1888 танков и других боевых бронированных машин, 205 установок реактивных систем залпового огня, 793 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1771 единица специальной военной автомобильной техники, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

24 февраля Президент России Владимир Путин принял решение «о проведении специальной военной операции» по защите Донбасса. Обращении к нации о начале военной операции транслировалось около 06:00 24 февраля в эфире федерального телевидения, размещено на сайте президента.

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Теги: 
Минобороны  2 апреля  сводка 

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