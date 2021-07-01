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Другое     01.07.2021 14:23

В ВОЗ дали рекомендации по профилактике «черной плесени» при COVID-19

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Теги:  ВОЗ  рекомендации 

1 июля. Mossovetinfo.ru - представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала о рекомендациях по профилактике грибковых заболеваний при заболевании коронавирусом, сообщает РИА Новости.

По словам Вуйнович, при среднем и тяжелом течении заболевания коронавирусом, необходимо до минимума снизить применение антибиотиков и гормональных препаратов, так как они могут спровоцировать заболевание грибковой инфекцией. Грибковая инфекция, в свою очередь, может вызвать заболевание мукормикозом («черной плесенью») или аспергиллезом.

Данные заболевания часто поражают людей с ослабленной иммунной системой, а заболевание коронавирусом является одним из факторов, ослабляющих иммунитет.

Также представитель ВОЗ отметила, что необходимо тщательно очищать и проводить дезинфекцию медицинского оборудования, включая вентиляторы.

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Теги: 
ВОЗ  рекомендации 

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