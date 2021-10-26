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Другое     26.10.2021 09:49

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 7:5

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Теги:  Овечкин  Вашингтон Кэпиталз  Оттава Сенаторз  НХЛ 

26 октября. Mossovetinfo.ru - «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» со счетом 7:5
в результативном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Дубль Овечкина и хет-трик Оши позволили «Вашингтону» обыграть «Оттаву».

Одну из шайб Овечкин забросил в ворота «Оттавы» сломанной клюшкой.

— Да, моя клюшка сломалась. У меня не было возможности ее заменить, так что мне просто повезло. Я заберу ее, — приводит слова Овечкина журналистка Саманта Пелл в своем Twitter.

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Теги: 
Овечкин  Вашингтон Кэпиталз  Оттава Сенаторз  НХЛ 

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