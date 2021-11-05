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Другое     05.11.2021 17:31

Верховный суд Нидерландов встал на сторону России по делу ЮКОСа о "долге" $50 млрд

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Теги:  Россия  ЮКОС  суд  право  Гаага  Амстердам  Нидерланды  Путин  мнение  позиция 

5.11.2021г. - Mossovetinfo.ru - Генпрокуратура России приветствовует решение Суда Нидерландов от 5 ноября 2021 года об отмене решения суда о выплате Россией $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа по делу ЮКОСа. Верховный Суд Нидерландов счел ошибкой, что амстердамский суд не принял во внимание довод РФ о том, что экс-владельцы компании совершили мошенничество в арбитражном разбирательстве.

"Генеральная прокуратура РФ приветствует решение Верховного суда Нидерландов,подтверждающее принципы верховенства права и независимости правосудия", - отмечается в сообщении Генпрокуратуры РФ.

"Бывшие российские функционеры, которые незаконным образом завладели "ЮКОСом" и затем вывели деньги из России для их отмывания и ухода от налогов через сеть подставных офшорных компаний-пустышек, совершили "процессуальное мошенничество" при рассмотрении исков принадлежащих им компаний в международном арбитраже при Постоянной палате Третейского суда в Гааге", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Напомним, в июле 2014 года Третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров НК ЮКОС и обязал Россию выплатить им $50 млрд в качестве компенсации за экспроприацию компании. В ноябре 2014 года Россия подала в окружной суд Гааги три ходатайства об отмене решений Третейского суда.

В апреле 2016 года Окружной суд в Гааге отменил решение Третейского суда о выплате Россией 50 миллиардов долларов акционерам ЮКОСа. По мнению окружного суда в Гааге, в компетенцию Третейского суда не входит рассмотрение исков подобного рода. Тогда же представители экс-акционеров ЮКОСа распространили заявление, что они намерены оспорить решение Гаагского окружного суда.

В январе 2017 года Конституционный суд России разрешил не выплачивать экс-акционерам ЮКОСа 1,9 миллиарда евро компенсации, которую им присудил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

В марте 2020 года, как сообщало ИА МОССОВЕТ, в очередной серии проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» президент России рассказал о своих взглядах на роль бизнеса, что ему приходилось сталкиваться с «торгашами — жуликами» и назвал «жуликом» экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского, и сказал, что Ходорковский имеет отношение к организации убийств. При этом Путин отметил, что не доказана причастность Ходорковского к убийствам.

«Их компания замешана не только на жульнических операциях, а в убийстве. В этом проблема. Не доказано лично его участие в организованных убийствах, но сами убийства имели место быть. Они доказаны», - сказал Путин. «Вы думаете, что сотрудники службы безопасности убивали людей по собственной инициативе? Думаю, что так не бывает. Но доказаны другие факты, за которые он (Ходорковский – ред.) получил соответствующий срок», — пояснил Путин свою позицию.

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Теги: 
Россия  ЮКОС  суд  право  Гаага  Амстердам  Нидерланды  Путин  мнение  позиция 

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