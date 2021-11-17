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Другое     17.11.2021 09:24

Возможные соперники сборной России по первому стыковому матчу за выход на ЧМ-2022

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Теги:  футбол  сборная России по футболу  ЧМ-2022  спорт 

17 ноября. Mossovetinfo.ru — Стали известны все возможные соперники сборной России по футболу полуфинальному стыковому матчу за право сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Это сборные Турции, Польши, Северной Македонии, Австрии и Чехии. В полуфинале сборная России сыграет на своем поле.

Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября. Согласно регламенту, команды будут поделены на три пути, в каждом пройдут полуфиналы и финалы из одного матча. Три победителя «стыков» выйдут в финальную стадию.

Полуфиналы пройдут 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.

В число «сеяных» при жеребьевке сборных вместе со сборной России попали Португалия, Шотландия, Италия, Швеция, Уэльс. В число «несеяных» также попала сборная Украины, но с Россией в стыковых матчах она в не встретится по политическим соображениям, такое решение принял УЕФА.

Сборная России заняла второе место в своей отборочной группе и не смогла напрямую пробиться на чемпионат мира. В последнем туре отборочного турнира команда Валерия Карпина уступила в гостях хорватам.


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Теги: 
футбол  сборная России по футболу  ЧМ-2022  спорт 

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