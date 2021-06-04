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Другое     08.06.2021 11:24

Все тесты на коронавирус у футболистов сборной России - отрицательные

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Теги:  сборная России по футболу  коронавирус  COVID-19  тестирование 

8 июня. Mossovetinfo.ru — Все тесты игроков сборной России по футболу дали отрицательный результат, сообщается в официальном telegram-канале сборной.

В понедельник прошел третий раунд ПЦР-тестирования сборной по линии УЕФА. 10 июня команда вылетает в Санкт-Петербург, где проведет первые два матча Евро-2020 против сборных Бельгии (12 июня) и Финляндии (16 июня).  

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Теги: 
сборная России по футболу  коронавирус  COVID-19  тестирование 

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