Все тесты на коронавирус у футболистов сборной России - отрицательные

8 июня. Mossovetinfo.ru — Все тесты игроков сборной России по футболу дали отрицательный результат, сообщается в официальном telegram-канале сборной.



В понедельник прошел третий раунд ПЦР-тестирования сборной по линии УЕФА. 10 июня команда вылетает в Санкт-Петербург, где проведет первые два матча Евро-2020 против сборных Бельгии (12 июня) и Финляндии (16 июня).