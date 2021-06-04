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08.06.2021, 11:24
Все тесты на коронавирус у футболистов сборной России - отрицательные
8 июня. Mossovetinfo.ru — Все тесты игроков сборной России по футболу дали отрицательный результат, сообщается в офи...
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07.06.2021, 13:14
На форме сборной Украины по футболу появился Крым
7 июня. Mossovetinfo.ru — Игровая футболка сборной Украины по футболу была утверждена в соответствии с действующими ...
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04.06.2021, 09:30
Сборная России по хоккею проиграла Канаде в четвертьфинале чемпионата мира
4 июня. Mossovetinfo.ru – Сборная России по хоккею покинула чемпионат мира уже на стадии четвертьфинала. 3 июня рос...