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Другое     19.02.2022 09:18

Всеобщую мобилизацию объявил глава Донецкой народной республики

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Теги:  Донецк  ДНР  мобилизация  эвакуация 

19 февраля. Mossovetinfo.ru – Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сегодня, 19 февраля, подписан указ о всеобщей мобилизации Об этом он объявил в видеообращении к населению.

Гражданам призывного возраста, находящимся в запасе, необходимо прибыть в военные комиссариаты.

С 18 февраля в ДНР был организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию для женщины, детей и людей пожилого возраста.

18 февраля Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан РФ на военные сборы в 2022 году.

Обновлено.
Народный совет провозглашенной Донецкой республики утвердил проведение всеобщей мобилизации.
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики также подписал указ о проведении в республике всеобщей мобилизации.

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Теги: 
Донецк  ДНР  мобилизация  эвакуация 

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