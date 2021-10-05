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Другое     05.10.2021 09:57

Windows 11 выпустили на день раньше запланированного срока

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Теги:  Microsoft  Windows  компьютеры  операционная система 

5 октября. Mossovetinfo.ru – Компания Microsoft на день раньше запланированного срока выпустила операционную систему Windows 11, сообщает портал The Verge.

Первоначально планировалось, что новая операционная система выйдет 5 октября, однако уже с 4 октября она доступна для загрузки.

Новая операционная система более требовательна к компьютерам. Установить ее возможно только при наличии процессора Intel Core 8-го поколения или Ryzen 2000 и новее. Кроме того, для установки Windows 11 потребуется наличие на компьютере не менее 4ГБ оперативной памяти и не менее 64ГБ постоянной памяти.


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Теги: 
Microsoft  Windows  компьютеры  операционная система 

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