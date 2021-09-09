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Другое     09.09.2021 18:14

«Яндекс» отразил крупнейшую в истории DDoS-атаку

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Теги:  Яндекс  DDoS-атака 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Специалисты «Яндекса» отразили крупнейшую в истории DDos-атаку, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что речь идет об атаке более чем в 20 миллионов RPS (Requests Per Second — количество запросов за одну секунду). Это самая крупная известная DDos-атака за всю историю интернета, сообщает пресс-служба.

Также сообщается, что это лишь одна из атак, которые направлены как на «Яндекс», так и на другие компании по всему миру. Атаки продолжаются уже несколько недель и идут через десятки тысяч устройств.

«Их масштабы беспрецедентны, а их источник - новый ботнет, о котором пока мало что известно», - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе отметили, что атака не повлияла на работу сервисов «Яндекса», данные пользователей также не пострадали.


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Теги: 
Яндекс  DDoS-атака 

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