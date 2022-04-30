«Зенит» выиграл чемпионат России по футболу

30 апреля. Mossovetinfo.ru — «Зенит» обыграл на своем поле «Локомотив» со счетом 3:1 и в восьмой раз в истории выиграл чемпионат России. На матче присутствовали более 47 000 зрителей;



Петербургский клуб выиграл турнир досрочно — за три тура до завершения чемпионата. Это четвертое золото подряд для петербургского клуба. И восьмое в российской истории.