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11:59 В России Заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму подали более 1,8 млн человек - ЦИК
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11:13 Город (Москва и область) Автобус на водороде появится в Москве в 2021 году
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09:02 Город (Москва и область) Пересадки в наземном транспорте Москвы стали бесплатными
11:43 Общество «Справедливая Россия» и КПРФ могут взять более чем по 10 одномандатных округов на выборах в Госдуму
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