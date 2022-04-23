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Город (Москва и область)     23.04.2022 11:31

23 апреля открывается московский фестиваль «Пасхальный дар» - карта-схема

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Теги:  Москва  Пасха  фестиваль  Пасхальный дар 

23 апреля. Mossovetinfo.ru - Седьмой московский фестиваль «Пасхальный дар» откроется 23 апреля. Мероприятия фестиваля пройдут в течение недели до 28 апреля на 23 площадках в центре города и в округах. 28 апреля начнется фестиваль «Московская весна».

Фестиваль «Пасхальный дар» традиционно посвящен благотворительности и призван показать, что благотворительность - это просто, и каждый может вложить свой вклад в улучшение чьей-то жизни.


Схема площадок фестиваля «Пасхальный дар»:


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Карта места

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Теги: 
Москва  Пасха  фестиваль  Пасхальный дар 

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