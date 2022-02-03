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Город (Москва и область)     03.02.2022 12:12

26 904 случая заражения коронавирусом выявлено в Москве за последние сутки

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Теги:  Москва  коронавирус  Собянин  плато 

3 февраля. Mossovetinfo.ru - 26 904 случая заражения коронавирусом выявлено в Москве за последние сутки, по состоянию на 03 февраля 11:40 по данным сайта стопкоронавирус.рф Это на 3120 случаев больше, чем накануне. 2 февраля сообщалось о 23784 случаях, 1 февраля - о 21533 случаях за сутки.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин на Заседании президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации высказал надежду, что столица выходит на плато по заболеваемости коронавирусом.


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Теги: 
Москва  коронавирус  Собянин  плато 

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