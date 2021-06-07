32 пункта вакцинации от Covid‑19 заработали в МФЦ Подмосковья

7 июня. Mossovetinfo.ru — В 32 многофункциональных центрах (МФЦ) Московской области открылись пункты вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.



Сообщается, что предварительно записываться на прививку не нужно, посетители МФЦ могут сделать прививку одновременно с получением госуслуг.



Вакцинацию проводят врачи городских поликлиник с соблюдением всех требований и с обязательным медицинским контролем.



В феврале и марте в 25 МФЦ Подмосковья действовали временные центры вакцинации. Теперь количество прививочных пунктов расширено, они будут работать в постоянном режиме.



Всего на территории Московской области действует более 200 пунктов вакцинации от коронавируса.