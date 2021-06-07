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Город (Москва и область)
07.06.2021, 17:07
32 пункта вакцинации от Covid‑19 заработали в МФЦ Подмосковья
7 июня. Mossovetinfo.ru — В 32 многофункциональных центрах (МФЦ) Московской области открылись пункты вакцинации от ко...
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Город (Москва и область)
07.06.2021, 13:49
Московский Кремль 12 июня закроют для посетителей
7 июня. Mossovetinfo.ru — Московский Кремль 12 июня закроют для посетителей в связи с проведением государственных мер...
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Город (Москва и область)
07.06.2021, 11:27
Московским школьникам помогут выбрать профессию в центре «Моя карьера»
7 июня. Mossovetinfo.ru — В центре занятости «Моя карьера» проведут специальные занятия по профориентации для школь...